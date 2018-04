Zagarolo, la Croce rossa apre le iscrizioni per nuovi volontari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il Comitato Locale Gabio della Croce Rossa Italiana che opera nella zona di Zagarolo, Colonna, Gallicano e Poli ha aperto le iscrizioni per il Corso di Accesso dei Volontari. Il primo appuntamento per tutti coloro che vogliono conoscere da vicino le attività della CRI locale è fissato per sabato 14 aprile nella sede locale di Zagarolo.

Il comitato locale Gabio

Il Comitato conta ad oggi una 60na di Volontari che fanno varie attività sul territorio, in particolare nell'assistenza sanitaria, trasporto infermi, attività di prevenzione e supporto alla salute soprattutto delle persone anziane, come ad esempio la misurazione della glicemia. Ma sono anche altre le attività di aiuto alla cittadinanza locale che si vogliono sviluppare nell'immediato futuro ed è anche per questo che i Volontari hanno deciso di allargare la partecipazione ed essere sempre più presenti a Zagarolo e nelle zone limitrofe.

Per tutti coloro che vogliono informazioni i Volontari sono a disposizione via mail all'indirizzo gabio@cri.it opp ure via Facebook o telefonicamente al numero 06.9575044,