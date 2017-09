Zagarolo, grande successo per il "Festival della Gioia e del Benessere”

Nella splendida cornice del Palazzo Rospigliosi, a Zagarolo si è svolta la manifestazione “Festival della Gioia e del Benessere” su iniziativa delle associazioni del posto a cui si è accodata la neonata FaciltAscolto, con sede a Tor Vergata, Via L. Schiavonetti 270.

Crescita personale e professionale

“L'Associazione propone esperienze volte a facilitare, accompagnare la crescita personale e professionale, il cui presupposto è l'ascolto di sé.” Come si legge sulla pagina facebook.com/facilitascolto/ su cui poter seguire le iniziative promosse e, fra tutte, il Focusing, una disciplina di sostegno facile da usare per tutti, messa a punto da Eugene Gendlin, pluripremiato (American Psychological Association e A.P.A. Clinical Division Journal, Viktor Frankl) a partire dalla “Filosofia dell’Implicito”, avendo dedicato la sua vita a filosofia, psicoterapia, insegnamento e ricerca.

Il Focusing

Il Focusing è una abilità naturale, un metodo rivelatore, una chiave per lo sviluppo e il progresso personale, e attraverso l’ascolto empatico permette di avvicinarsi in modo nuovo all’interezza mente-corpo; in altre parole permette di osservarsi senza pericolo ed offre le opportunità di creare nuove risorse per affrontare ogni situazione - ci dicono Aurora Castilla (docente della formazione in Focusing, counselor, trainer, membro del Focusing Institute di New York che ha già collaborato con l’Università La Sapienza di Roma come membro del Consiglio R&Dialogue Italia) il Pres. dell’Associazione Lorenzo Appetito (dott. in Fisioterapia e Osteopata in formazione), la Vicepresidente Claudia de Laurentiis (Operatrice Olistica, Focuser, Counselor in formazione presso la scuola Alta Formazione Counseling).

Una manifestazione delle forze sinergiche

Yoga, meditazione, tecniche energetiche, medicine alternative ed orientali, agricoltura biologica, artigianato… una manifestazione delle forze sinergiche di queste persone motivate e professionali che hanno promosso, animato e …plasmato questo festival che è già alla seconda edizione e che promette di affermarsi come un appuntamento annuale a beneficio di tutti.