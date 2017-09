Zagarolo, al via la 74ª “Sagra dell'Uva"

Il taglio del nastro è previsto per Venerdì 29 Settembre: la 74ª “Sagra dell’Uva” di Zagarolo si preannuncia ricca di novità e attrazioni. Saranno 11 gli stand che le Associazioni locali trasformeranno in vere e proprie osterie, accogliendo cittadini e turisti con degustazioni di vini e piatti tipici.

Il programma

Non mancherà la musica con voci, danza e balli folk itineranti in tutto il centro storico: nella serata di Venerdì 29 Settembre una cover band degli “U2” si esibirà in Piazza Marconi (“Osteria Nestore”, ore 21.00) mentre alle ore 22.00 la cover band “Asilo Republic” allieterà con le musiche di Vasco Rossi in Piazza Indipendenza; il gruppo “Stornell’Attori”, invece, si esibirà in due concerti, Sabato 30 e Domenica 1 Ottobre, entrambi in Piazza Santa Maria alle ore 21.00. Saranno due le mostre fotografiche allestite che racconteranno Zagarolo e la sua tradizione vitivinicola, una sarà ospitata nel Convento di Santa Maria delle Grazie, l’altra a Palazzo Rospigliosi dove verranno esposte anche cartoline sul borgo gabino. Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre saranno aperti i mercatini dell’antiquariato e dell’artigianato in Corso Garibaldi e in Viale Ungheria (ore 10.00). Da non perdere Venerdì 29 Settembre in Piazza Marconi, alle ore 20.00, la “Motomagnata” che coinciderà con il raduno delle Harley Davidson. Nella serata di Sabato 30 (ore 16.00) le scuole di danza “Non solo danza”, “Stella Blu”, “D.A.D.”, “ASD Dance Factory” e “DanzAura” presenteranno un’esibizione di danza e ginnastica in Piazza Indipendenza. A seguire (ore 18.30) verrà esposta una mostra di materiali per la lavorazione del vino e di mezzi agricoli d’epoca e moderni nel Portone Marraccio (ore 18.30). In chiusura, in Piazza Santa Maria, spettacolo di cabaret con Gianfranco Butinar e concerto con i tamburellisti di Torre Paduli (ore 22.00). Domenica 1 Ottobre spazio ai colori del folklore e delle tradizioni di Zagarolo. In tutto il centro storico, dalle ore 15.30, partirà il corteo storico con carri allegorici, cavalli, popolane e dame, il tutto accompagnato da gruppi folk (“Cavesja” e “Pizzica non fa male”) e menestrelli. Nel Portone Marraccio, alle ore 16.00, avverrà la tradizionale pigiatura dell’uva con balli e canti popolari accompagnati dai canti popolari e dagli stornelli del gruppo “E.R.R.E. 6” di Cave. Tutte le serate saranno presentate da Stefano Raucci della stazione radiofonica “Radio Radio”.

Le parole del Sindaco Lorenzo Piazzai

“Per una Festa così importante abbiamo predisposto un piano per la sicurezza, d’intesa con le Autorità competenti e nel rispetto della recente normativa – spiega il primo cittadino Lorenzo Piazzai. – Vedremo in giro meno bottiglie di vetro e qualche bicchiere di plastica ecosostenibile in più. La “Sagra dell’Uva” è uno degli eventi più seguiti del territorio e anche quest’anno le tradizioni e il folklore di Zagarolo saranno raccontate dai colori delle associazioni locali”. Venerdì 29 Settembre, infine, appuntamento con l’arte a Palazzo Rospigliosi. Dalle ore 17.00, nelle sale affrescate della dimora storica, sarà inaugurata la mostra di pittura del pittore marchigiano Attilio Bedini.

Il commento dell'assessore alla cultura Emanuela Panzironi

“Il livello di coinvolgimento per cittadini e associazioni anche quest’anno ha raggiunto livelli altissimi – aggiunge Emanuela Panzironi, assessore alla cultura di Zagarolo. – La “Sagra dell’Uva” instilla da sempre una sana competizione per il migliore allestimento delle osterie che trovano spazio lungo il centro storico. Non solo tradizione vitivinicola, però: i turisti potranno anche visitare il Museo del Giocattolo e Palazzo Rospigliosi; l’arte e la cultura fanno di Zagarolo uno dei centri più ricchi del territorio metropolitano. Un ringraziamento particolare va alla Pro Loco di Zagarolo, motore organizzativo della “Sagra dell’Uva”, e a tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento”.