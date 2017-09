Pugni al volto alla madre: non le aveva dato i soldi per la droga

Ha colpito la madre con un pugno al volto perché voleva necessari per acquistare una dose di droga. E' successo a Zagarolo dove un romano di 34 anni ha aggredito la mamma di 58 anni, poi è uscito e si è diretto verso la casa della sorella alla ricerca di quegli euro che gli erano stati "negati".

Questa volta però la donna, sapendo che il figlio sarebbe andato a chiedere i soldi all'altra figlia, visto che già altre volte, in passato, si era comportato così, ha subito avvisato i Carabinieri. Poco dopo, infatti, i militari della Stazione di Colonna lo hanno rintracciato ed arrestato proprio a casa della sorella.

L'uomo, convivente con la madre in località Valle Martella, è stato arrestato con l'accusa di estorsione aggravata. In caserma poco dopo sono giunte anche la mamma e la sorella che hanno formalizzato la denuncia e, nero su bianco, hanno raccontato il loro dover subire continue liti e richieste di denaro da parte del 34enne, per drogarsi.

Dopo la denuncia, i Carabinieri, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria hanno condotto l'aggressore presso la casa circondariale di Rebibbia.