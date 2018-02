San Cesareo, in scena la grande musica al Teatro Giulanco con la nuova stagione concertistica

A tutta musica al Teatro Giulanco di S. Cesareo, guidato dal direttore artistico Claudio Tagliacozzo. La 3^ stagione concertistica prenderà il via venerdì 2 febbraio fino al 12 maggio. Questi gli appuntamenti nel dettaglio:

Venerdì a ritmo di tango

Venerdì 2 febbraio ore 21.00 : “Cuartetango” - gli anni d’oro del tango con Gianfranco Benigni al violoncello, Giuliano Bisceglia al violino, Luis Gabriel Chami al pianoforte , Giampaolo Costantini al bandoneon e Raul Dousset al flauto. Aprirà il concerto il giovane chitarrista Daniele Di Giovambattista. Nato dall'unione tra musicisti italiani e argentini, l'ensemble si esibisce da diversi anni con successo nell'ambito di importanti festival e rassegne, eseguendo musiche del grande musicista argentino Astor Piazzolla e di altri compositori di tango.

Gli altri appuntamenti

La stagione offrirà come sempre una scelta avvincente di generi musicali, presentata da solisti e formazioni strumentali di altissimo livello. Gli appuntamenti successivi:

Sabato 24 febbraio ore 21.00 Andrea De Vitis – Recital di chitarra, con l’esibizione di uno dei più apprezzati tra i giovani chitarristi italiani. Aprirà il concerto il giovane percussionista Niccolò Parisi;

Venerdì 6 aprile ore 21.00 “Peter Pan” – il musical, diretto ed interpretato da Claudio Tagliacozzo con le musiche di Edoardo Bennato. Apriranno la serata il duo di chitarristi Massimo Massaro ed Elisa Santi;

Sabato 28 aprile ore 21.00 Emanuele Urso “The king of swing and his Septet”, il 'Re dello swing', fantastico batterista e raffinato clarinettista, che insieme alla sua band eseguirà brani swing degli anni '40. Si esibiranno Emanuele Urso al clarinetto e batteria, Giuseppe De Simoni alla tromba, Patrizio Destriere al sax, Fabrizio Guarino alla chitarra, Adriano Urso al pianoforte, Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Francesco Bonofiglio alla batteria. Apriranno il concerto la giovane chitarrista Francesca Paradiso e l’ensemble dell’ I.C. Palombara diretto dal M. Riccardo Ospici con i giovani flautisti Alessia Nepi, Chiara Pigliautile e Francesca Volpe;

Sabato 12 maggio ore 21.00 “Ripercussioni” un viaggio nel mondo delle percussioni condotto da quattro ottimi musicisti: Marco Landriani, Carlo Ferretti, Lorenzo Calderano e Vincenzo Bardaro.

Apriranno la serata la flautista Alessia Nepi accompagnata dal Maestro Stefano Notarangelo, il pianista Antonio D’Angelo e l’ensemble di chitarre dell’ I.C. San Cesareo.

Musica e scuola

La stagione concertistica è nata nell'ambito di un progetto scolastico e prevede la partecipazione degli allievi ed ex-allievi dell'Istituto Comprensivo S. Cesareo ed alcuni si esibiranno in apertura dei concerti, mentre altri si occuperanno dei diversi versanti organizzativi e realizzativi della stagione. Vi aspettiamo per questo appuntamento con la musica in un programma che toccherà diversi generi dal swing alla musica classica, dal tango alla chitarra. Un evento per tutti i gusti, per gli appassionati e per i curiosi…perchè la musica accompagna ognuno di noi ad ogni passo! Non mancate!

I costi

Costo biglietti e abbonamenti:

- 40 euro: abbonamento all' intera stagione – INTERO ;

- 30 euro: abbonamento per i ragazzi - RIDOTTO –(under 20 e over 65);

- 10 euro: ingresso ad un singolo spettacolo - INTERO;

- 8 euro: ingresso ad un singolo spettacolo per ragazzi - RIDOTTO –

Per maggiori informazioni chiamare il numero 338- 2523004 oppure consultare il sito www.marionettesenzafili.it