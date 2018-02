San Cesareo, "Marionette senza fili" presenta la farsa romanesca "Me sposo chi me pare!"

Al teatro Auditorium “Giulanco” di San Cesareo, guidato dal direttore artistico Claudio Tagliacozzo, ‘Marionette senza fili’ porterà in scena dal 9 al 18 febbraio (venerdì e sabato ore 21.00 e domenica alle ore 18.00 la divertente farsa romanesca di Melania Baccaro “Me sposo chi me pare!” .

Lo spettacolo

Mettete una famiglia borghese romana un po’ strampalata, una figlia che cerca di laurearsi, un amore improvviso per un ragazzo che non è propriamente un ‘principe azzurro’ e un matrimonio da organizzare. Alla ricetta della commedia aggiungiamo gag, fraintendimenti, una wedding planner curiosa e intraprendente e una colf pasticciona. Il risultato sarà risate a volontà per gli spettatori! Una commedia imperdibile, messa in scena con maestria e con tanta voglia di divertirsi e far divertire il pubblico. L’incasso della commedia sarà interamente devoluto in beneficenza. Non avete scuse per non esserci. Divertimento assicurato e targato “Marionette senza fili” !

PREZZI BIGLIETTI:

INGRESSO INTERO € 12,00

INGRESSO RIDOTTO € 8,00 (under 20 e over 65)

GRATUITO = under 5



Per informazioni consultare il sito www.marionettesenzafili.it o chiamare il numero 338.2523004