San Cesareo, La compagnia “Gli Squilibristi” presenta la commedia “Leggende romane” al teatro auditorium Giulanco

Al teatro Auditorium “Giulanco” di San Cesareo, guidato dal direttore artistico Claudio Tagliacozzo, sarà in scena dal 26 al 28 gennaio (venerdì e sabato ore 21.00 e domenica alle ore 18.00) la compagnia “Gli squilibristi”, ospite dei padroni di casa di “Marionette senza fili”, con la divertente commedia dal titolo “Leggende romane” scritta e diretto da Micaela Sangermano e Jessica Pacioni.

Sinossi

Si dice che Roma, 2770 anni fa, fosse destinata a nascere proprio dove si trova oggi. Le leggende sulla capitale sono tante e molto fantasiose, ma nascondono sempre un fondo di verità. Dalla mitologia greca arrivano a presentarci lo spettacolo le tre Parche, le signore del fato, così chiamate dal popolo romano. Con battute comiche e esilaranti si alterneranno sulla scena i personaggi più famosi della storia di questa città, per far conoscere le leggende più note, che ancora oggi si studiano a scuola. A cominciare da come è nata Roma, per passare al ratto delle Sabine, alla definizione di Mos Maiorum, alle oche del Campidoglio, alla scottante figura di Nerone e a Costantino I, fino alla Roma di oggi. Uno spettacolo divertente e allo stesso tempo istruttivo, adatto a tutte le età. Al pubblico verrà consegnata una cartina di riferimento dove saranno indicati i monumenti citati nel testo, quindi lo spettatore potrà andare successivamente a visitare gli stessi portando con sé la conoscenza della loro storia leggendaria.

Un’ occasione per trascorrere un paio d’ore di divertimento assicurato in un’atmosfera familiare come quella del Teatro Giulanco, un vero fiore all’occhiello per la provincia romana.

PREZZI BIGLIETTI:

INGRESSO INTERO € 12,00

INGRESSO RIDOTTO € 8,00 (under 20 e over 65)

GRATUITO = under 5



Per informazioni consultare il sito www.marionettesenzafili.it o chiamare il numero 338.2523004