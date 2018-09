San Cesareo, cade da un’impalcatura e resta gravemente ferito

Grave incidente sul lavoro in una casa di campagna a San Cesareo nella periferia sud di Roma. Verso le 18 di ieri un uomo del posto mentre era su un impalcatura posizionata intorno alla sua abitazione in via Colle Nobeletto ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra rimanendo ferito alla schiena.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 dell’ospedale di Palestrina che hanno avvisato prontamente l’eliambulanza che in pochi minuti da Roma ha raggiunto l’abitazione atterrando in un prato li vicino. L’uomo è stato immobilizzato e portato in codice rosso in ospedale con diverse fratture sul corpo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.