San Cesareo, 6000 bottiglie di plastica danno vita al gigantesco eco-albero di Natale

Alberi di Natale se ne vedono tanti, ma quello che si è acceso domenica 10 dicembre a San Cesareo è sicuramente uno dei più originali. Alto 7 metri per una base 5 metri, ci sono volute oltre 6.000 bottiglie per realizzarlo, quasi il doppio di quelle che erano state previste in fase di progettazione e più di 100 ore di lavoro, moltiplicate per i circa 50 volontari coinvolti nell’assemblaggio.

Un'attrattiva per il territorio

Azione Cattolica, Proloco, Comune, Scuole, Commercianti, cittadini si sono tutti dati da fare mettendo in campo creatività, senso civico e arte del riciclo. L’obiettivo di riscoprire e alimentare il senso di comunità e di aggregazione intorno ad un progetto che ha visto tutti protagonisti è stato raggiunto. Così colorato e imponente l’albero ecologico, posizionato nella centrale Piazza Giulio Cesare, ha attirato fin da subito la curiosità di molti cittadini e gente di passaggio, intenti a farsi fotografare con alle spalle l’originale opera natalizia. Adesso ci si augura che l’ecoalbero possa diventare un’attrattiva per il territorio che funga da traino alle altre e numerose iniziative previste a San Cesareo per tutto il periodo natalizio.

I ringraziamenti del sindaco Panzironi

“Ringrazio il presidente della Proloco Luca Malucelli, il presidente dell’Azione Cattolica Andrea Torre, il consigliere delegato Gianluca Tocci, Maurizio Lulli, Marco Bazzoffi, Claudio Gori, Fabrizio Tocci, Guglielmo Telli, Domenico D’amico, il mondo scolastico, le associazioni, gli sponsor e tutti i cittadini che hanno contribuito con la raccolta e l’assemblaggio delle bottiglie alla realizzazione di questo bellissimo albero ecologico - dichiara il sindaco Pietro Panzironi -. Dietro la sua realizzazione si sono intrecciate le maglie di un tessuto sociale che condivide, sente e aspira ad essere più unito, contribuendo a qualcosa che resterà visibile per tutto il periodo natalizio e dimostrando come insieme si possono raggiungere obbiettivi importanti”.