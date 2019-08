Tragedia alle porte di Roma, è morto l'ex sindaco di San Cesareo Pietro Panzironi

Una brutta notizia ha raggiunto nel giorno di ferragosto la città di San Cesareo. Nelle ore scorse è morto l'ex sindaco per 10 anni Pietro Panzironi a causa di alcune complicazioni sopraggiunte negli ultimi giorni.

Pietro Panzironi, come riporta FrosinoneToday, è stato un politico molto importante per la città a sud di Roma. In consiglio sin dalla nascita del comune ha ricoperto il ruolo di consigliere e di assessore e di sindaco fino al 2018 contribuendo in maniera fondamentale alla crescita ed alla sviluppo edilizio e commerciale del centro sulla Casilina.

Toccante il ricorso di Massimo Mattogno che è stato il suo vice in comune per molti anni: "Ciao Pietro! Sei stato per me non solo un Sindaco con cui ho avuto il piacere di collaborare ma anche e soprattutto un Amico. Ti sei sempre speso per gli altri sia pubblicamente che riservatamente. Lasci un grande vuoto, inaccettabile per me e per tutta la comunità di San Cesareo. Spero di mantenere la tua stessa passione e determinazione nell"impegno pubblico che ci siamo presi, che continuerò ad onorare anche per te. Mi stringo al dolore della tua famiglia. Riposa in Pace".