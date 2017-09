Forza posto di blocco su via Casilina: era positivo alla cocaina

Ubriaco e drogato alla guida ha "sfondato" un posto di blocco prima di venire arrestato. E' successo in zona San Cesareo, al chilometro 26 della via Casilina. In manette un 45enne già conosciuto alle Forze dell'Ordine arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica

Nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale, in via Casilina, i Carabinieri della Stazione di Colonna in via Casilina hanno intimato l'alt all'uomo che ha forzato un posto di controllo dandosi alla fuga. E' stato subito inseguito ed una volta raggiunto è stato trovato in evidente alterazione psico-fisica.

E stato sottoposto ai test di alcol e droga e trovato positivo alla cocaina. Dopo l'arresto è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.