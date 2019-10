Lavori in autostrada: chiusura notturna per l'uscita San Cesareo

Chiusura notturna per lo svincolo autostradale. Sull'A1 Milano-Napoli-Diramazione Roma sud, per programmati lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 ottobre, sarà chiusa l'uscita della stazione di San Cesareo, per chi proviene dal Grande Raccordo Anulare di Roma.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Monteporzio Catone.