Regione, si è insediato il consiglio. Magliocchetti: "Buon lavoro a Lena e Leodori"

"Oggi è iniziata ufficialmente una nuova legislatura in Regione Lazio e Palestrina sarà rappresentata al meglio da Rodolfo Lena come testimonia l’ottimo risultato in termine di preferenze che lo vede come il più votato in Città. Siamo certi che, insieme a Nicola Zingaretti, potremo contare su un istituzione attenta alle esigenze del nostro territorio che ha dato un importante contributo in termini di consenso al risultato complessivo del Partito Democratico e della coalizione di centrosinistra. Il mio augurio di buon lavoro va anche al neoeletto Presidente del Consiglio Regionale Daniele Leodori". Così in una nota Manuel Magliocchetti, vicesindaco della Città di Palestrina.