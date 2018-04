Palestrina, posti sotto sequestro due parchi giochi. Sicurezza troppo bassa

Erano diventati il luogo di svago di moltissimi bimbi di Palestrina e di tutta la zona che soprattutto nel fine settimana li riempivano in ogni ordine di posto. Stiamo parlando dei due parchi giochi con gonfiabili e giochi vari presenti nel parcheggio comunale nella parte bassa del centro storico e nei pressi di via Prenestina che nelle ultime ore sono stati posti sotto sequestro con una brillante operazione della Polizia Locale agli ordini del Comandante Marco Di Bartolomeo.

Gli illeciti penali

Anche se vi è stretto riserbo sulle operazioni di polizia giudiziaria, evidentemente ancora in corso, circolano indiscrezioni secondo cui ci sarebbero illiceità di natura penale sulla documentazione presentata a corredo delle domande di autorizzazione e che l’indagine, partita proprio dagli accertamenti della Polizia Locale di Palestrina, si stia allargando a macchia d’olio in tutta Italia profilando all’orizzonte una vera e propria associazione per delinquere.

Giochi non sicuri

“Molto spesso il nostro lavoro – ci dice il comandante di Bartolomeo - si svolge dietro le quinte ed anche se non è semplice cerchiamo di essere presenti su ogni fronte. Stavamo attenzionando questa situazione da un paio di mesi e quando abbiamo avuto il sentore che i giochi potessero non essere sicuri abbiamo sottoposto a sequestro tutte le attrazioni per tutelare l’incolumità dei bambini”. Non resta che attendere gli sviluppi.

(foto di archivio)