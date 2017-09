Palestrina, identificati e denunciati i minorenni che imbrattarono il parcheggio multipiano

Sono stati tutti identificati e denunciati dalla Polizia Locale di Palestrina i ragazzi che ad agosto hanno imbrattato con bombolette spray il nuovo parcheggio multipiano nei pressi della ex stazione.

Il blitz della polizia Locale

Sono stati proprio gli agenti agli ordini del comandante Marco Di Bartolomeo a notare dei movimenti all’interno del parcheggio; accortisi dell’arrivo della pattuglia i ragazzi hanno tentato di dileguarsi attraverso le scale lasciando a terra le bombolette spray ancora aperte e sulla struttura murales incompleti, con vernice ancora fresca e dello stesso colore delle bombolette rinvenute. Il parcheggio, in quel frangente deserto e popolato dai soli ragazzi in fuga, annovera quindi ulteriori danneggiamenti oltre a quelli che già si sono verificati nei mesi scorsi.

La mancanza di senso civico

“Ciò che preoccupa – spiega il Comandante della Polizia Locale di Palestrina Marco Di Bartolomeo – è la mancanza di senso civico per cui, purtroppo, non mi sorprende che oggi i ragazzi si divertano danneggiando il patrimonio pubblico facendo poi gravare le spese sulla collettività. Confido nelle figure dei genitori e degli insegnanti affinché i ragazzi possano crescere con i giusti valori e comprendere che la cosa pubblica è di tutti e che pertanto, anziché danneggiata, andrebbe tutelata. Spero che questa triste vicenda sia utile per scoraggiare, in futuro, azioni del genere”. Ora gli atti sono in mano al Tribunale per i Minorenni di Roma.