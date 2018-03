VIDEO | Monti Prenestini, un lupo a spasso su via Prenestina

L'avvistamento tra Paliano, Olevano e Genazzano

Non capita certamente tutti i giorni di vedere un lupo praticamente in pianura nelle zone tra le provincia di Roma e quella di Frosinone. Un avvistamento fatto da un ragazzo, nelle ore scorse in una zona denominata Ponte Orsini ai confini tra i comuni di Paliano (Fr), Olevano Romano e Genazzano. Il giovane ha avuto la prontezza di riflessi di registrare il breve video

L’animale, molto spaventato esce da una cunetta proprio all’altezza del Bivio da Rossi su via Prenestina e si incammina sull’asfalto per un breve tratto prima di tornare indietro e scappare tra la boscaglia. Non è chiaro cosa abbia spinto l'animale in pianura. Normalmente lo si trova a quote collinari e montane molto più alte.