Incendi: continua a bruciare la provincia romana, alte fiamme vicino le abitazioni

Continua a bruciare il territorio di Bellegra dove dalla scorsa settimana le fiamme stanno creando paura e preoccupazione tra i residenti del Comune dell'alta Valle dell'Aniene. Anche quest'oggi 28 agosto gli abitanti della cittadina ai confini con la provincia ciociara hanno vissuito attimi di grande apprensione a cause delle alte fiamme che si sono propagate rapidamente avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni anche nell'adiacente Comune di Olevano Romano. Sul posto è intervenuta una Squadra dei vigili del fuoco con il personale DOS (Direttore delle Opere di Spegniento) per il coordinamento del Canadair dei pompieri e dei moduli della Protezione Civile.

Incendio a Campagnano di Roma

Anche in questo ultimo lunedì di agosto prosegue l'emergenza incendi nella provincia romana. Dalle 8:00 alle 16:00 sono stati circa 80 gli interventi dei vigili del fuoco, di cui il 50 per cento per incendi sterpaglie. Oltre a Bellegra un altro grande focolaio si è sviluppato a Campagnano di Roma, località Valle di Baccano, anche in questo caso è stato necessario l'intervento, oltre che dei pompieri e dei volontari delle associazioni di protezione civile, di un elicottero della Regione Lazio.

Incendio Castelnuovo di Porto

Cambia Comune ma non lo scenario anche a Castelnuovo di Porto, con un vasto incendio divampato sempre oggi in via Pian Braccone in Francalania.