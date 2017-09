Genazzano, tutto pronto per la seconda edizione della festa dello sport

Si svolgerà nello splendido scenario del Castello Colonna e del Parco degli Elcini la 2º Festa dello Sport di Genazzano nei giorni di sabato 23 e domenica 24 settembre. Dopo il grandissimo successo di pubblico e di critica per la prima edizione dello scorso anno, verranno riproposte ancora due bellissime giornate di sport, all'insegna del benessere fisico e mentale. Tantissimi gli eventi e le dimostrazioni che consentiranno ai visitatori di conoscere e provare una moltitudine di sport.

Il commento del Sindaco Fabio Ascenzi

“Grazie alla collaborazione e partecipazione di tutte le Associazioni di Genazzano – ha dichiarato il Sindaco Fabio Ascenzi - è stato possibile organizzare un programma molto vivace. Il nostro è un territorio ricco di un proficuo associazionismo, che svolge anche una funzione educativa e sociale di straordinaria importanza per la nostra comunità. Con questo evento abbiamo voluto dare una ulteriore possibilità alle associazioni del territorio per far conoscere le loro attività in vista della riapertura delle stesse. Vederle collaborare così, tutte assieme, all’interno di un evento è davvero una grande soddisfazione”.

L' evento

Con l’organizzazione di 15 Associazioni di Genazzano sarà infatti possibile passeggiare nel Castello Colonna e nel Parco degli Elcini per incontrare Calcio, Atletica, Ciclismo, Tiro con l’Arco, Football Americano, Tennis, Basket, Sci-Snowboard, Karate, attività di primo soccorso, e diverse attività di Danza, Fitness, Ginnastica, attività cinofile.

All'interno della Festa ci saranno esibizioni, competizioni, stand informativi, stand gastronomico ed al termine delle giornate anche spettacoli dal vivo. Giornate dedicate allo sport anche come mezzo di promozione e valorizzazione del territorio.

Di particolare rilievo la presenza straordinaria dei ragazzi del Coro Mani Bianche Roma, che si esibiranno sabato 23 alle ore 19.30 presso Piazza San Nicola. Non vi resta che indossare tuta e scarpe per venire a provare il vostro sport preferito o per conoscerne tanti altri!