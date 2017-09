Sequestrata e picchiata dal compagno per un sms ricevuto: è grave

Picchiata per "colpa" di un sms. L'ennesima aggressione ai danni di una donna si è verificata questa mattina a Cave. La donna di 52 anni originaria di Sora sarebbe stata prima sequestrata dal compagno (per impedirle di chiedere aiuto le aveva tolto le chiavi della macchina ed il cellulare) e poi massacrata di botte. A raccontare la vicenda è FrosinoneToday.

Versa in gravi condizioni

La vittima, che già in passato era stata oggetto di comportamenti aggressivi da parte dell’uomo, riesce comunque a liberarsi dalla prigionia e tornare a casa. Qui però le sue condizioni peggiorano; la donna, che si era trincerata dietro ad un muro di silenzio, trova il coraggio di chiedere aiuto ad un’amica, che, resasi subito conto della gravità della situazione, l’accompagna immediatamente presso il nosocomio di zona.

Le indagini

A far scattare le indagini, l'arrivo all'ospedale di Sora di una donna in gravi condizioni, che è stata operata d'urgentenza per rimuoverle la milza. I poliziotti di Frosinone, con l’ausilio dei colleghi del Commissariato di Colleferro, si mettono sulle tracce dell’aggressore, fino a quando il cerchio si stringe attorno ad un 50enne residente in provincia di Frosinone, ma da qualche giorno ospite presso parenti nella zona di Roma.

Per colpa di un sms

Dalle testimonianze acquisite, gli agenti della Squadra Volante e gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura scoprono che, nelle ore precedenti il ricovero, la donna si era recata in provincia di Roma, a casa di un uomo con il quale aveva una relazione sentimentale. A scatenare la brutale aggressione da parte di quest'ultimo, l'arrivo di un sms sul telefonino dell’'amata': pazzo di gelosia, l'uomo picchia la compagna e la priva delle chiavi della macchina e del cellulare. L'uomo è stato preso e dovrà rispondere di sequestro di persona, aggressione e lesioni gravi.